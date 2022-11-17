Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu defa uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni imajını ''Maşallah ne saç taktı'' notuyla paylaşan Polat'a ''Uzun saç bir kadın da bu kadar mı cesur durur'', ''Uzun saçla 10 yaş büyük göstermişsiniz'' ve ''Ve Tanrı kadını yarattı'' gibi yorumlar yapıldı.

Hukuk bürosu açmak istediğini söyleyen Ebru Polat, OnflyFans hesabının linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik salonu da işleten Ebru polat, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığını itiraf etmişti.

Öte yandan Ebru Polat'a sık sık kölelik teklifleri geliyor. Polat, teklifi yapanların iyi giyimli, zengin ve kültürlü gençler olduğunu söylemişti.



