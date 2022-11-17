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Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

17.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans hesabının linkini paylaşarak sosyal medyada dalga konusu olan Ebru Polat, bu defa yeni tarzıyla gündeme geldi. Kaynak taktıran Polat, saçlarını beline kadar uzattı.

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu defa uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Bu kadar mı cesur olur'

Yeni imajını ''Maşallah ne saç taktı'' notuyla paylaşan Polat'a ''Uzun saç bir kadın da bu kadar mı cesur durur'', ''Uzun saçla 10 yaş büyük göstermişsiniz'' ve ''Ve Tanrı kadını yarattı'' gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Bu kadar mı cesur olur'

Hukuk bürosu açmak istediğini söyleyen Ebru Polat, OnflyFans hesabının linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik salonu da işleten Ebru polat, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığını itiraf etmişti.

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

Öte yandan Ebru Polat'a sık sık kölelik teklifleri geliyor. Polat, teklifi yapanların iyi giyimli, zengin ve kültürlü gençler olduğunu söylemişti.

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''

Ebru Polat yeni imajını takipçileriyle paylaştı! 'Ve Tanrı kadını yarattı''


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Ebru Polat

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