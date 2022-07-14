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Ebru Şahin bikinili balayı pozlarıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü...

14.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek yeni bir hayata başlayan oyuncu Ebru Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Balayında bikinili plaj pozlarını takipçileriyle paylaşan Ebru Şahin'in pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şahin bikinili balayı pozlarıyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü...

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman'la geçtiğimiz günlerde evlenerek dünya evine giren güzel oyuncu Ebru Şahin, tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Ebru Şahin'in bikinili plaj pozları adeta nefes kesti. Şahin'in pozlarına takipçileri yorum yağdırdı.

BİKİNİLİ BALAYI POZLARI NEFES KESTİ

Güzel oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'la evlendikten sonra balayı tatiline çıktı. Yunanistan'da tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncunun bikinili pozları adeta nefes kesti.

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Düzgün fiziği ve güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Şahin pozlarıyla Instagram'ı adeta yaktı.

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Ebru Şahin'in bikinili pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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DÜĞÜN POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la geçtiğimiz günlerde evlenerek dünya evine giren güzel oyuncu Ebru Şahin'in düğün pozlarına adeta beğeni yağdı.

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Mutlu günlerini Makedonya'da kutlayan ünlü çiftin düğün paylaşımları herkes tarafından çok beğenildi. İşte onlardan birkaçı;

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