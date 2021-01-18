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Ebru Şahin: Çok sıkıldım

18.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Ebru Şahin: Çok sıkıldım

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile görüşemeyen güzel oyuncu Ebru Şahin'in canı sıkıldı.

Oynadığı dizide "Reyyan" karakteri ile ünlenen Ebru Şahin, dizi çekimleri için Mardin Midyat'ta kalmaya devam ediyor.

GÖRÜŞEMİYORLAR

Şimdilerde Amerika'da olan ve Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin'in arasına mesafeler girdi. Uzun süre yan yana gelemeyen ünlü çiftten Ebru Şahin, Instagram hesabından paylaştığı kafa karıştıran fotoğrafı ile dikkat çekti.

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"SIKILDIM"

Sevgilisi Cedi Osman'a mesaj olarak yorumlanan paylaşıma güzel oyuncu, "Çünkü çok sıkıldım" notunu düştü.

Şahin'in bu paylaşımı, sevgilisine hem özlem hem de sitem duyduğu şeklinde yorumlandı.

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