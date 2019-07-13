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Ebru Şahin: Gerçekliğimi kaybetmedim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Kısa Çeşme tatilinden sonra “Şuursuz Aşk” adlı filmin çekimlerine başladığını söyledi. Kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçınmayan Ebru Şahin, "Aslında gerçekliğimi hiç kaybetmedim. Bir de Mardin'de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O büyüye çok kapılmamız mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin: Gerçekliğimi kaybetmedim!

ATV'nin reyting rekorları kıran 'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İsmail Hacıoğlu ile başrolünü paylaştığı “Şuursuz Aşk” adlı filmin çekimlerine başladığını söyledi. Kendine yöneltilen özel sorulara da cevap veren Şahin, "Aslında gerçekliğimi hiç kaybetmedim." dedi..

Şahin,"Sinema filmi oluğu için çok keyifli geçiyor. çok güzel bir ortamımız ve kaliteli bir kadromuz var. Yazın çalışacağımıza değecek bir şey oluyor" diye konuştu.

Kısa bir Çeşme tatilinden sonra “Şuursuz Aşk” adlı sinema filmin setine dahil olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Kısa süreli tatil yapmam hiç dert değil çünkü çok sevdiğim işimi yaptığım için hiç sorun olmuyor benim adıma. Tekrardan tatil yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü Ağustos ayında başlayacak dizinin setine bağlı" dedi.

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Kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçınmayan Ebru Şahin, "Son zamanlarda adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyorsunuz, diziden sonra hayatında neler değişti?" sorusuna "Aslında gerçekliğimi hiç kaybetmedim. Bir de Mardin'de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O büyüye çok kapılmamız mümkün olmuyor. Normal bir iş yapıyoruz aslında ve tek farkı izleyenlere hitap etmek. Onun dışında hiç bir şey değişmedi hayatımda" cevabını verdi. Şahin, "Çok yoğun bir hayran kitleniz oluştu kısa süre içinde" sorusuna ise "Güzel bir kitle oluştu gerçekten. Tutkulu bir kitle hem yurt dışında hem yurt içinde. Tabii ki mutlu ediyor bizleri. Umarım bu kitle hep devam eder" dedi.

"Özel hayatınız çok merak ediliyor, hayatınızda var mı birisi?" şeklindeki bir soruya ise "Özel hayatımın gizli kalması güzel bir durum. Bu konu hakkında hiç yorum yapmayacağım çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, sosyal medyadan kendisi hakkında gelen mesajları fırsat buldukça okumaya ve takip etmeye çalıştığını, gelen güzel mesajlarının kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi. (Kaynak: snobmagazin.com)

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