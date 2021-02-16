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Ebru Şahin ile Cedi Osman ayrıldı mı?

16.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Ebru Şahin ile Cedi Osman ayrıldı mı?

Yıldız basketbolcu Cedi Osman ile ayrıldıkları iddia edilen Ebru Şahin'den bir açıklama yaptı. Şahin'in menajeri ayrılık iddialarını yalanladı.

Ebru Şahin'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cedi Osman'la paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

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Şahin'in menajeri, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" dedi.

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Şahin ilişkisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum."

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"Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum."

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