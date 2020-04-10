Ebru Şahin isyan etti! İşte o paylaşımı

Atv ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenen Hercai dizisi oyuncularından Ebru Şahin, Instagram geleneği olan anı paylaşımlarına uyarak #whenwewerefree etiketiyle bir fotoğraf yayınladı. Saçları ve kullandığı güneş gözlüğü ile oldukça etkileyici görünen başarılı oyuncuya, Cannes'da gerçekleşen MIPCOM Fuarında giydiği elbise takipçileri tarafından hatırlatıldı.

Hercai'deki partneri Akın Akınözü ile başarılı bir oyunculuk ortaya koyan Ebru Şahin, sosyal medyadaki her paylaşımında büyük beğeni topluyor.

BİR ZAMANLAR ÖZGÜRDÜK!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünden dolayı karantinaya giren ünlüler arasında yer alan Ebru Şahin, yeniden özgür olmak istediğini ifade etti. Yaz günlerine duyduğu özlemi yansıtan fotoğrafın gizemi ise hemen çözülemedi. Geçmiş bir güne ait olan karelerde, güzel oyuncunun manzarayı arkasına alıp balkondan bir fotoğraf çektiği zannediliyor.

Paylaşımın güneşli bir havada yayınlanmasındaki tesadüf, ince bir esprinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tatlı tesadüfle takipçilerin kafasının karıştığı anlaşıldı.