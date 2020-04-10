Ebru Şahin isyan etti! İşte o paylaşımı

Atv ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenen Hercai dizisi oyuncularından Ebru Şahin, Instagram geleneği olan anı paylaşımlarına uyarak #whenwewerefree etiketiyle bir fotoğraf yayınladı. Saçları ve kullandığı güneş gözlüğü ile oldukça etkileyici görünen başarılı oyuncuya, Cannes'da gerçekleşen MIPCOM Fuarında giydiği elbise takipçileri tarafından hatırlatıldı.
Hercai'deki partneri Akın Akınözü ile başarılı bir oyunculuk ortaya koyan Ebru Şahin, sosyal medyadaki her paylaşımında büyük beğeni topluyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünden dolayı karantinaya giren ünlüler arasında yer alan Ebru Şahin, yeniden özgür olmak istediğini ifade etti. Yaz günlerine duyduğu özlemi yansıtan fotoğrafın gizemi ise hemen çözülemedi. Geçmiş bir güne ait olan karelerde, güzel oyuncunun manzarayı arkasına alıp balkondan bir fotoğraf çektiği zannediliyor.
Paylaşımın güneşli bir havada yayınlanmasındaki tesadüf, ince bir esprinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tatlı tesadüfle takipçilerin kafasının karıştığı anlaşıldı.
Büyük bir ilgiyle izlenen Hercai dizisinde Reyyan gerçekleri öğrenene kadar kuzeni olarak bildiği Azat karakterini canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar, fotoğrafın yeni çekildiğini zannetti. Yeni olmadığını fark ettikten sonra ''Aaabiiiii, tbt yani aaabiiii!'' yorumunda bulundu. Bu durum, Azat Şadoğlu'nun babası rolündeki Serdar Özer'in gülmesine neden oldu. Ebru Şahin'in takipçileri de bu durumu komik ve eğlenceli bulduklarını belirten yorumlar attı. Hercai dizisindeki dostluğun devam etmesi hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
18 Mart 1994 İstanbul doğumlu olan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim aldı. Mezuniyetinden sonra oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. 2016 yılında Ali Adnan Özgür'ün yönetmenliğindeki Kan Parası filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Babam filminde rol almasının ardından sevilen dizi Savaşçı'da ''Didem'' karakterini canlandırdı.
Daha sonra İstanbullu Gelin dizisinde ''Burcu'' rolüyle ekranlara çıktıktan sonra Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'da ''Hira'' rolüyle kariyerinde sağlam adımlarla ilerlemeye devam etti. Son olarak Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolde oynayarak izleyicilerin karşısına çıktı. Canlandırdığı ''Reyyan'' karakteriyle seyircilerden tam not alan Ebru Şahin, başarılı bir oyunculuk performansı göstermeye devam ediyor.
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