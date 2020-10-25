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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı!

25.10.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk paylaşımı!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman’ın aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarına doldu dizgin devam eden çifte mesafeler engel olamadı. Ünlü basketbolcu sevgilisine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Yaz aylarında beraber Çeşme’de tatil yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti işleri nedeniyle uzak kalmak zorunda kaldı. Çeşme tatilinin ardından İstanbul’a dönen ikiliden Ebru Şahin rol aldığı Hercai dizisinin çekimlerine devam etmek için Mardin’in yolunu tuttu. ABD Baketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen ünlü baketbolcu Cedi Osman ise rotasını Amerika’ya çevirdi. Dünyanın iki ayrı ucundan aşklarını sürdüren çiften hayranlarını mutlu edecek bir kare geldi. Sevgilisine özlem duyan milli basketbolcu Cedi Osman yaz aylarında çekilen bir fotoğraflarını yayınladı. Osman’ın romantik paylaşımına sevgilisinden anında cevap geldi.

‘NE GÜZEL GEÇMİŞTİ’

cedi osman

Amerika’da basketbol kariyerine sürdüren Cedi Osman Instagram hesabından yaz aylarını ve sevgilisini özlemini anlatan bir fotoğraf yayınladı. Sevgilisi Ebru Şahin’le denizde keyifli zaman geçirdikleri bir pozu paylaşan ünlü basketbolcu, “Ne güzel geçmişti tüm yaz” notunu ekledi. Sevgilisinin romantik jestine Ebru Şahin ise, “Ne yazsam anlatamam” yorumuyla karşılık verdi. İkilinin aşk dolu karesine binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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