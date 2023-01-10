Ebru Şallı 600 bin TL'lik çantasıyla pozlar verince dalga konusu oldu

Manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemde olan çiftten Akkuş karısına aldığı pahalı hediyelerle de dikkat çekiyor.

Son dönemde araçta şiddete uğradığı konuşulan Şallı için kocası kesenin ağzını açmıştı. Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için pahalı hediyeler alan Uğur Akkuş son olarak eski mankene 600 bin TL'lik bir çanta aldı.

Ebru Şallı pahalı çantasını göstermek için arka arkaya pozlar verince dalga konusu oldu. Şallı'nın çantalı pozlarını görenler "Sanırsın ilk kez çantası oldu", "Çantamla yemekteyim", "Yaşadığın dayağa bu mu denk düştü" yorumları geldi.



