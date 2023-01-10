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Ebru Şallı 600 bin TL'lik çantasıyla pozlar verince dalga konusu oldu

10.01.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü iddialarıyla uzun süre gündemde kalan ve evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen Ebru Şallı bu iddiaları sık sık yalanlıyor. Son olarak kocasının kendisine aldığı 600 bin TL'lik çantayı paylaşmaya doyamayan Şallı dalga konusu oldu.

Ebru Şallı 600 bin TL'lik çantasıyla pozlar verince dalga konusu oldu

Manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemde olan çiftten Akkuş karısına aldığı pahalı hediyelerle de dikkat çekiyor.

Son dönemde araçta şiddete uğradığı konuşulan Şallı için kocası kesenin ağzını açmıştı. Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için pahalı hediyeler alan Uğur Akkuş son olarak eski mankene 600 bin TL'lik bir çanta aldı.

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Ebru Şallı pahalı çantasını göstermek için arka arkaya pozlar verince dalga konusu oldu. Şallı'nın çantalı pozlarını görenler "Sanırsın ilk kez çantası oldu", "Çantamla yemekteyim", "Yaşadığın dayağa bu mu denk düştü" yorumları geldi.

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