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Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!

02.12.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı yüzünden hayatını kaybeden 8 yaşındaki oğlu Pars’ın acısıyla sarsıldıktan sonra, birkaç gün önce babasını kaybetti. Şallı'nın önceki gün babasını son yolculuğuna uğurladıktan sosyal medya hesabından ürün reklamı yapması bazı takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!

Ebru Şallı, babasını kaybettikten sonra sosyal medya hesabından reklam içerikli paylaşımlar yapınca takipçilerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu tepkiler karşısında isyan eden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!

Babasını toprağa veren Ebru Şallı'ya tepki yağdı! ''Reklam peşindesin!''Babasını toprağa veren Ebru Şallı'ya tepki yağdı! ''Reklam peşindesin!''

Bu arada arkamda koca bir sevgi seli, ordu var; beni yalnız bırakmayan, destekleyen... Başsağlığı dileyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi çok seviyorum. Kalplerimiz hep bir...

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
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