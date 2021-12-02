Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!

Ebru Şallı, babasını kaybettikten sonra sosyal medya hesabından reklam içerikli paylaşımlar yapınca takipçilerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu tepkiler karşısında isyan eden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır. Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!

Bu arada arkamda koca bir sevgi seli, ordu var; beni yalnız bırakmayan, destekleyen... Başsağlığı dileyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi çok seviyorum. Kalplerimiz hep bir...

