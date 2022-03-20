Ebru Şallı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

İşadamı Uğur Akkuş’un maddi zorluklar yaşadığı iddia edilmiş ve Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı için hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Ebru Şallı’nın sosyal medya profilinde eşinin soyadı “Akkuş”u kaldırmasıyla, çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

Uğur Akkuş kızı Aden Su’nun 9'uncu doğum gününü yakın dostlarının katılımı ile bir parti ile kutladı. Funloft’ta yapılan doğum günü partisine Akkuş ve Şallı ailesinin tüm bireyleri bir araya geldi.



HEPİNİZİ SEVİYORUM

Doğum günü pastasını Ebru şallı, Uğur, Aden Su ve Emiralp birlikte kesti.

Doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları, “adenimiz”,“hepinizi seviyorum”, “sevimli beybiler” etiketiyle paylaşan Ebru Şallı, evliliğinde sorun olmadığı mesajını verdi.



FARKINDA DEĞİL

Önceki gün Ebru Şallı adına açıklama yapan menajeri Özlem Erçağlar, iddiaları yalanladı. Oğlu Beren’in İstanbul’a geldiğini söyleyen Erçağlar, “Çok mutlu, her şey gayet iyi. Instagram’da soyadının çıkarıldığının farkında bile değil” dedi.



