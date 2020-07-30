Ebru Şallı'dan romantik tekne pozu

Oğlu Pars’ı lenfoma hastalığı nedeniyle geçtiğimiz aylarda kaybeden model Ebru Şallı, normal hayata yavaş yavaş alışmaya çalışıyor.
Bir süre önce eşi iş insanı Uğur Akkuş ile tatile çıkan Şallı, tatilden zaman zaman romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ünlü model, son olarak eşi Uğur Akkuş ile teknede akşam güneşine karşı çekilmiş bir karesini Instagram’ın story bölümünden paylaştı.
Şallı, fotoğrafın üzerine “Seviyorum, gün batımı” notunu yazdı.
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