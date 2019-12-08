Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile yürüyüşe çıktı! 'Dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor'

Ebru Şallı, önceki gün iş adamı eşi Uğur Akkuş’la Bebek’te görüntülendi. Baş başa kahvaltı yapan mutlu çift, kahvaltı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hayli keyifli oldukları gözlenen ikiliden Şallı, röportaj yaptığı sırada eşi Akkuş ise aracın direksiyonuna yöneldi.
Güne yürüyüşle başladıklarını belirten Şallı, "Genelde ormanda yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz haftanın iki üç günü. Bugün hava güzel diye sahil kenarını tercih ettik" şeklinde konuştu.
6 km yol yürüdüklerini söyleyen Şallı, "Bu kadar yürümenin arkasından kuruvasanı hak ettik" dedi. Eşinin iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Şallı, "Pilates ve boks yapıyor, koşuyor. Her zaman spor yapıyor. Pilatesi söylemiştim, 2 senedir yapıyor" açıklamasını yaptı.
Eşinin medya patronu olmak için görüşmeler yaptığını söyleyen Şallı, "Sonuçta yatırımcı, görüşmeler yapmış olabilir. Anlaşır, anlaşamaz bilemeyiz. Birçok görüşmeleri oluyor ama bir çoğunu duymuyorsunuz zaten" dedi.
Hamilelik iddialarına cevaplayan Şallı, "Olsa çıkar söylerim, emin olun" dedi.
Eyüpsultan'da adak adadığı iddialarını doğrulayan Şallı, "Ben her zaman gidiyorum dua etmeye Eyüpsultan'a. Uğur'la da gideriz sık sık. Geçen gün gitmiştik. Dua etmeyi ben çok seviyorum, inancım çok yüksek bu konuda. Biliyorum ki her dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor. Uğur'un da adağı varmış, kurban kestirdik" ifadelerini kullandı.
Röportaj esnasında bir milli piyango satıcısı Ebru Şallı'ya, "Bilet almaz mısınız Ebru Hanım?" dedi. Şallı ise "Ben aşkta kazandım" yanıtını vererek gülümsedi.
Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Uğur Akkuş ile yaklaşık 3 ay önce dünyaevine girmişti. (HaberTürk)
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