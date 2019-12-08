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Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile yürüyüşe çıktı! 'Dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaparken görüntülendi. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan ünlü isim hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile yürüyüşe çıktı! 'Dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor'

Ebru Şallı, önceki gün iş adamı eşi Uğur Akkuş’la Bebek’te görüntülendi. Baş başa kahvaltı yapan mutlu çift, kahvaltı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hayli keyifli oldukları gözlenen ikiliden Şallı, röportaj yaptığı sırada eşi Akkuş ise aracın direksiyonuna yöneldi.

Güne yürüyüşle başladıklarını belirten Şallı, "Genelde ormanda yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz haftanın iki üç günü. Bugün hava güzel diye sahil kenarını tercih ettik" şeklinde konuştu.

6 km yol yürüdüklerini söyleyen Şallı, "Bu kadar yürümenin arkasından kuruvasanı hak ettik" dedi. Eşinin iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Şallı, "Pilates ve boks yapıyor, koşuyor. Her zaman spor yapıyor. Pilatesi söylemiştim, 2 senedir yapıyor" açıklamasını yaptı.

"GÖRÜŞMELER YAPMIŞ OLABİLİR"

Eşinin medya patronu olmak için görüşmeler yaptığını söyleyen Şallı, "Sonuçta yatırımcı, görüşmeler yapmış olabilir. Anlaşır, anlaşamaz bilemeyiz. Birçok görüşmeleri oluyor ama bir çoğunu duymuyorsunuz zaten" dedi.

"HAMİLE OLSAM SÖYLERİM"

Hamilelik iddialarına cevaplayan Şallı, "Olsa çıkar söylerim, emin olun" dedi.

Eyüpsultan'da adak adadığı iddialarını doğrulayan Şallı, "Ben her zaman gidiyorum dua etmeye Eyüpsultan'a. Uğur'la da gideriz sık sık. Geçen gün gitmiştik. Dua etmeyi ben çok seviyorum, inancım çok yüksek bu konuda. Biliyorum ki her dua ettiğimde çok güzel şeyler oluyor. Uğur'un da adağı varmış, kurban kestirdik" ifadelerini kullandı.

Röportaj esnasında bir milli piyango satıcısı Ebru Şallı'ya, "Bilet almaz mısınız Ebru Hanım?" dedi. Şallı ise "Ben aşkta kazandım" yanıtını vererek gülümsedi.

Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Uğur Akkuş ile yaklaşık 3 ay önce dünyaevine girmişti. (HaberTürk)

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Ebru Şallı Uğur Akkuş elbru şallı uğur akkuş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen evli adama aşık ol yuva yık, sonra git Eyüp sultana Dua et adak kes,Allah ıslah etsin sizi
evet lütfen evli eşinden ayrılsın oluyordur başta
Sen dua seversen, dua nereye kaçsın ;)))
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