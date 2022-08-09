MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı göğüs dekolteli ayna pozuyla fiziğini sergiledi! "Burası alev aldı"

Ebru Şallı göğüs dekolteli ayna pozuyla fiziğini sergiledi! "Burası alev aldı"

09.08.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesmeye devam ediyor. Muhteşem fiziğiyle göz kamaştıran 45 yaşındaki ünlü isim, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ebru Şallı göğüs dekolteli ayna pozuyla fiziğini sergiledi! "Burası alev aldı"

45 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak mini şortu ve derin göğüs dekolteli üstüyle pozlarını sergileyen ünlü ismin paylaşımları adeta kasıp kavurdu.

AYNA POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden güzel sunucu Ebru Şallı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

298195136_455998099873980_6091305401748542005_n

Derin göğüs dekolteli üstü ve mini şortuyla pozlarını sergileyen Şallı, fit vücuduyla olay yarattı.

297707799_594980315528191_6961103252667641393_n

Şallı'nın pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

293476549_3185400571674031_9063868230917728357_n

İşte güzel oyuncunun Instagram pozları;

294743195_790167145729271_4717279997076469984_n

295235282_2246762238837879_6002005752804187190_n

297022096_354343256738719_4685363249498351312_n

297610478_149069174400258_1014982082936062695_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alp Navruz kıskançlık iddialarına cevap verdi! “Ayça Hanım’da krize girdi”Alp Navruz kıskançlık iddialarına cevap verdi! “Ayça Hanım’da krize girdi”
Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! "O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek"Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! "O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek"
O iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! EvlendiO iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! Evlendi
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

İlginizi Çekebilir

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.