Ebru Şallı göğüs dekolteli ayna pozuyla fiziğini sergiledi! "Burası alev aldı"

45 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak mini şortu ve derin göğüs dekolteli üstüyle pozlarını sergileyen ünlü ismin paylaşımları adeta kasıp kavurdu.

AYNA POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden güzel sunucu Ebru Şallı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Derin göğüs dekolteli üstü ve mini şortuyla pozlarını sergileyen Şallı, fit vücuduyla olay yarattı.

Şallı'nın pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte güzel oyuncunun Instagram pozları;





