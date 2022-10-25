Ebru Şallı'nın açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski karısından olay paylaşım! 'Müge Anlı'ya...'

Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası günlerdir gündemde. Görgü şahidinin 2. Sayfa'ya bağlanıp her şeyi anlatmasından sonra Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada isyan etti.

"Aile arasında fikir ayrılığı da olur, tartışmada da..." diyen Şallı'nın sözleri sonrası Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin bir gönderme yaptı.

Daha önce eski kocasından şiddet gördüğünü iddia eden Gonca Derin paylaşımında "Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" diyerek dikkat çekti.



