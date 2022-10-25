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Ebru Şallı'nın açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski karısından olay paylaşım! 'Müge Anlı'ya...'

25.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğünü yalanlaması sonrası görgü şahidi olduğunu iddia eden bir kişi açıklama yapmıştı. Görgü şahidinin açıklaması sonrası Şallı yeniden açıklama yaparak sitem etti. Şallı'nın açıklamasını gören Uğur Akkuş'un eski karısı Gonca Derin'den ise bomba bir gönderme geldi.

Ebru Şallı'nın açıklamasından sonra Uğur Akkuş'un eski karısından olay paylaşım! 'Müge Anlı'ya...'

Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası günlerdir gündemde. Görgü şahidinin 2. Sayfa'ya bağlanıp her şeyi anlatmasından sonra Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada isyan etti.

"Aile arasında fikir ayrılığı da olur, tartışmada da..." diyen Şallı'nın sözleri sonrası Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin bir gönderme yaptı.

Daha önce eski kocasından şiddet gördüğünü iddia eden Gonca Derin paylaşımında "Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" diyerek dikkat çekti.

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Ebru Şallı Uğur Akkuş uğur akkuş eski eşi

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