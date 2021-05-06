MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı: Pars geçer diye düşünüp ağrılarını söylememiş!

Ebru Şallı: Pars geçer diye düşünüp ağrılarını söylememiş!

06.05.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren oğlu Pars Tan'a lenfoma teşhisinin koyulduğu ilk anı, hastanede geçen günleri, tedavi sürecini ve yaşadığı zorlu dönemi anlattı.

Ebru Şallı: Pars geçer diye düşünüp ağrılarını söylememiş!

Ebru Şallı, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu, Exxen'de yayınlanan 'Katarsis'a konuk oldu. Nisan 2020'de oğlu Pars’ı yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Şallı, programda gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru Şallı oğluyla ilgili hislerini şöyle anlattı:
"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı."

"BİR ANNENİN VE BABANIN DÜNYASININ YIKILDIĞI AN"

Pars’ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı.

Şallı açıklamasında "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..." dedi.

6093c913554285306425e00c

"İLİK DAHİL HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORDUM"

Oğluyla geçirdiği zor günleri ise Şallı şu sözlerle anlattı:

"2.5–3 yıllık süreçte tedavi ile çok güzel cevaplar aldığımız dönemler oldu. Cevap vermesi büyük bir şeydi. Bıraktığımız an tekrar hızlı şekilde atak yaptı, ağrılar başladı. Doktor aynı protokolü uygulayamayacağı için kemik iliği nakline geçmemize karar verdi... Dünyada bu iliği bulamadık. Aile bireylerine bakıldı. Bende literatürde olmayan bir doku çıktı ve o doku Pars’ta da vardı. Doktor 'iliğiniz tutmuyor ama bu doku sizde var ve Pars’ta da olduğuna göre bir anlamı var' dedi. İlik dahil her şeyimi vermek istiyordum. İlik verdim... Çok başarılı bir nakil gerçekleştirdiler. İlik yüzde 100 tuttu. Bu mutlu haberi alıp, evimize geçtik. Herkes çok sevindi ve 'artık bir şey olmaz' dedik. Olmayan çok var çünkü. B negatif kan bulmak çok zordu... Bir yandan ünlü biri olmak zor ve çocuğa böyle bir anı bırakmak istemiyordum. O yüzden kimseye anlatmadık, paylaşmadık. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki. O hastane odası benim için cennet bahçesiydi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Leopar desenli mayosuyla olay yarattıLeopar desenli mayosuyla olay yarattı
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
utanma yok çocuğu kullandığın yetmedi mi
ÇOK ZOR BİR DURUM ALLAH DÜŞMANIMA VERMESİN
Çok üzücü Allah kimseye yaşatmasın evlat acısını

En Çok Okunan Haberler

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, gerçek şoke etti

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, gerçek şoke etti

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Eski halini paylaştı! "Estetiksiz iyiymiş"

Eski halini paylaştı! "Estetiksiz iyiymiş"

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.