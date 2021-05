Ebru Şallı: Pars geçer diye düşünüp ağrılarını söylememiş!

Ebru Şallı, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu, Exxen'de yayınlanan 'Katarsis'a konuk oldu. Nisan 2020'de oğlu Pars’ı yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Şallı, programda gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru Şallı oğluyla ilgili hislerini şöyle anlattı:

"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı."

"BİR ANNENİN VE BABANIN DÜNYASININ YIKILDIĞI AN"

Pars’ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı.

Şallı açıklamasında "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..." dedi.