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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş’la aile arasında nişanlandı. Model, Akkuş’un, Gonca Derin’den boşanmasının hemen ardından, yüzük taktı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş nişanlandı

Ebru Şallı, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş’la evliliğe ilk adımı attı. Eşi Gonca Derin’le 1.5 ay önce yollarını ayıran Akkuş, zaman kaybetmeden modelle nişanlandı.

Sevgilisinin boşanmasının hemen ardından, “Artık bizi el ele görürsünüz” açıklamasını yapan Şallı, sosyal medyada ilk kez fotoğraflarını paylaştı.

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Kahve içerken çektirdikleri karede parmaklarında alyans olan ikiliden Şallı, “Geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandık. Sade bir tören oldu” dedi. Çiftin, yaz aylarının sonunda nikah masasına oturacakları iddia edildi. Sevgilisiyle tatilde olan Şallı’nın teknede paylaştığı fotoğrafa ise takipçileri “Yaşlanmayan kadın” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş

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