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  4. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un romantik tatili! Denizde aşk

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un romantik tatili! Denizde aşk

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı eşi Uğur Akkuş, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün objektiflere yansıyan ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un romantik tatili! Denizde aşk

Geçtiğimiz aylarda küçük oğlunu kaybeden Ebru Şallı ve iş insanı eşi Uğur Akkuş'un tatili tam gaz devam ediyor. Bir süredir kötü günler yaşayan Şallı insanlardan uzakta kafa dinliyor.

Bodrum'un ıssız koylarında tekne tatili yapan ikili, hem denize girdi hem de romantik anlar yaşadı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; sıcak havanın tadını çıkaran Şallı, bir ara denizde eşini öpücüklere boğdu.

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Ebru Şallı, denizden çıktıktan sonra duş alan eşine yardımcı olmayı ihmal etmedi.

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Ardından eşi Uğur Akkuş'un dizlerine yatarak uzun süre güneşlenen Şallı'nın keyifli halleri objektiflere yansıdı.

İkilinin tatillerini bir süre daha uzatacağı öğrenildi.

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