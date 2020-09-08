MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı doğumdan sonra paylaştı: Kocamı en çok zorlayan 3 yerli forvet...

Ebru Şancı doğumdan sonra paylaştı: Kocamı en çok zorlayan 3 yerli forvet...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 08:44 | Son Güncelleme

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve geçtiğimiz gün üçüncü çocuğunu kucağına alan eski manken Ebru Şancı sosyal medya paylaşımıyla beğeni topladı. Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ve çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şancı hayranlarını güldürdü.

Ebru Şancı doğumdan sonra paylaştı: Kocamı en çok zorlayan 3 yerli forvet...

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Mila ve Ceylin adında ikiz kızları bulunan çift, oğullarına Kürşad Fırat adını verdi.

"KOCAMI EN ÇOK ZORLAYAN 3 YERLİ FORVET"

2796585_97c38b2b8c15e9bd7bf12d65cf5648d0_640x640

Eski manken, futbolcu eşi ve çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şancı'nın "Kocamı en çok zorlayan 3 yerli forvet... Maşallah" notuyla yaptığı esprili paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

"SANIRSINIZ BU DOĞURMUŞ!"

Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, geçtiğimiz günlerde kendisine yardımcı olmak için hastanede kalan eşinin uyurken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ebru Şancı, "Şuna bakın, sanırsınız bu doğurmuş... 11'den beri yatıyor. Sen yat, dinlen aşkım. Yoruldun" sözleriyle eşini ti'ye almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Canlı yayına çıkmayınca... Müziği bıraktı mı?Canlı yayına çıkmayınca... Müziği bıraktı mı?
Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Afgan işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın
Afgan işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sahip olduklarını tek tek saydı
Sahip olduklarını tek tek saydı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Altun müziği bıraktı mı? Demet Akalın ve Alişan'ın açıklamasına yanıt
Canlı yayına çıkmayınca... Müziği bıraktı mı?
Gizem Güven koronavirüs yüzünden düğün yapmadı
'Koronavirüs yüzünden...'
Saba Tümer ve Survivor Mert Öcal buluştu! 'Bu kadar güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Umut Akyürek ve kızı Melek Bal pozlarıyla olay oldu! 'Annesini geçmiş'
Kızıyla pozu ve değişimi olay oldu!
Hamile olan Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı
Hamile olan Meryem Uzerli'den yeni paylaşım!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu
MasterChef'e katıldığı gün kaptan seçildi! İşte yeni takımlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.