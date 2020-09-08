Ebru Şancı doğumdan sonra paylaştı: Kocamı en çok zorlayan 3 yerli forvet...

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Mila ve Ceylin adında ikiz kızları bulunan çift, oğullarına Kürşad Fırat adını verdi.

"KOCAMI EN ÇOK ZORLAYAN 3 YERLİ FORVET"

Eski manken, futbolcu eşi ve çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şancı'nın "Kocamı en çok zorlayan 3 yerli forvet... Maşallah" notuyla yaptığı esprili paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

"SANIRSINIZ BU DOĞURMUŞ!"

Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, geçtiğimiz günlerde kendisine yardımcı olmak için hastanede kalan eşinin uyurken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ebru Şancı, "Şuna bakın, sanırsınız bu doğurmuş... 11'den beri yatıyor. Sen yat, dinlen aşkım. Yoruldun" sözleriyle eşini ti'ye almıştı.

