Ebru Şancı karnına saplanan ağrıyla hastaneye koştu, neye uğradığını şaşırdı! "8 kilo verdim ama ruhum iyileşmedi"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren en manken Ebru Şancı son olarak hastane yatağından bir paylaşım yaparak sevenlerini korkuttu. Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Şancı 20 gündür ortalarda yoktu. Ebru Şancı başına gelenleri geçtiğimiz gün takipçileriyle paylaştı.

"Doktorların kıymetini bilin" diyen Şancı karnına saplanan ağrıyla baş edemeyince hastaneye koştu. Bağırsakları düğümlenen Şancı'ya hemen müdahale edildi.

EBRU ŞANCI 8 KİLO VERDİ

Ebru Şancı yaşadıklarını "İlk geldiğimde şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı kaçmış. Bir de o endişe verdi şaka maka gidiyordum. Çok tehlikeli onun için 15 gündür Instagram'da yokum bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. Çok korkutucuydu. 5 gece hastanedeydim göbek deliğimden girdiler bağırsakları kestiler. Zayıflamamın sebebi 15 gün sıvıyla beslenmem. 8 kilo verdim.

