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Ebru Şancı kimdir, aslen nereli? Serenay Sarıkaya'ya 'ayı' benzetmesi yapmıştı! Ebru Şancı kaç yaşında ve eşi kimdir?

08.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında ekrana gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa her gün birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. 2. Sayfa'nın yeni bölüm konuğu oyuncu, sunucu ve model Ebru Şancı oldu. Ebru Şancı, Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Peki Ebru Şancı kimdir, aslen nereli? Ebru Şancı kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler!

Ebru Şancı kimdir, aslen nereli? Serenay Sarıkaya'ya 'ayı' benzetmesi yapmıştı! Ebru Şancı kaç yaşında ve eşi kimdir?

Ebru Şancı, bugün 2. Sayfa'nın konuğuydu. Şancı, Serenay Sarıkaya hakkında şaşırtan yorumlarda bulundu. Sarıkaya'nın burnuna takmış olduğu hızma için 'ayı' benzetmesinde bulunan Şancı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ebru Şancı kimdir, aslen nereli?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şancı, henüz 16 yaşındayken podyumlarda model olarak çalışmaya başlamıştır. 18 yaşındayken Brezilya'da düzenlenmekte olan 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Tescillenen güzelliğiyle beraber profesyonel modellik kariyerine başlamıştır. Uzun seneler New York'ta işini devam ettiren Şancı, 2010'da Türkiye'ye kesin dönüş yaparak oyunculuk, sunuculuk ve modelliğin yanında Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurmuştur. Ünlü isim hala şirketin yönetim kurulu başkanı olarak bulunmaktadır.

Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde eğitim görmesinin ardından Londra Regent's College, New York Üniversitesi oyunculuk bölümüyle devam etmiştir. Dünyaca ünlü pek çok marka ile çalışan ünlü isim, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer almıştır. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art eğitimlerine başlamıştır.

Boyu 1.81 Ebru Şancı, 70 kilodur. 40 yaşındaki ünlü isim Başak burcu.

EBRU ŞANCI'NIN EŞİ KİMDİR?

Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlenmiştir. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapılmıştır. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu bulunmaktadır.

EBRU ŞANCI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Ceza

Yağmurdan Kaçarken

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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