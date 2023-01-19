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Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcusu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi kim?

19.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcusu Ebru Şancı Öztürk oldu. Programa Seren Serengil'in yerine getirilen Ebru Şancı'nın hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki, Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcusu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi kim? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcusu Ebru Şancı Öztürk'ün eşi kim?

Ebru Şancı Öztürk, Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcusu oldu. Seren Serengil'in programdan ayrılmasının ardından üçüncü kişinin kim olacağı merak ediliyordu. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli. İşte hakkında tüm merak edilenler...

EBRU ŞANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu Şancı, sunucu ve modeldir. 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu ve tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Türkiye'ye kesin dönüş yapan Şancı, buradaki projelerde yer aldı. Şancı, sosyal medyada 2 kızı, oğlu ve eşiyle karelerini sık sık paylaşıyor.

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Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı. Alpaslan Öztürk, 16 Temmuz 1993 Belçika doğumlu. Öztürk, şuanda Eyüpspor takımında oynuyor.

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