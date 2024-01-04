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  4. Ebru Şancı kocasıyla arasındaki yaş farkını ti'ye aldı! Alpaslan Öztürk ile dalga geçti

Ebru Şancı kocasıyla arasındaki yaş farkını ti'ye aldı! Alpaslan Öztürk ile dalga geçti

04.01.2024 13:32 | Son Güncelleme:
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Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şancı eşiyle arasındaki yaş farkını her fırsatta ti'ye alıyor. Eski manken son olarak kocasıyla bakın nasıl dalga geçti.

Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

3 çocukları olan çift sosyal medyada paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Aralarında 10 yaş fark olan Şancı ve Öztürk bu durumla dalga geçiyor.

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"Olacağı varsa olur. Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşındaymış" diyen Ebru Şancı kocasıyla yine dalga geçti.

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Ebru Şancı "Kocamdan 3 ay büyük olduğum için ben parkta oynuyordum geldin beni kandırdın diyor" yorumunu paylaşarak "Alpaslan sen misin?" diyerek eşini de etiketledi.

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Ebru Şancı sosyal medya evlilik yaşında
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