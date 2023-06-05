Ebru Şancı, Neslihan Atagül'ün sütyensiz tarzına bakın ne yorum yaptı!

Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş halleri sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül katıldığı geceye damga vurdu.

Sütyensiz seçimi ve dekolteleriyle adından söz ettiren oyuncu "Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz" diyerek gündeme geldi.

Dansıyla da dikkat çeken Atagül'ün tarzını gören yorumcu Ebru Şancı kendini tutamadı. Şancı yer aldığı programda "Dervişin karısına bak" diyerek Kadir Doğulu'nun tarikat üyesi olduğu iddialarına göndermede bulundu.

Ebru Şancı Neslihan Atagül'ün davete tek katılması ve iç çamaşırsız tarzına "Çok güzel. Bu kanal Neslihan'a çok yakışmış böyle kalsın. O kız kabuğundan çıktı, kabuğunu kırdı. Bunu yapan kocaların hepsine müstahak " dedi.

