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Ebru Şancı, Neslihan Atagül'ün sütyensiz tarzına bakın ne yorum yaptı!

05.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken olan Ebru Şancı bir süredir ekranda magazin yorumculuğu yapıyor. Şancı son olarak Neslihan Atagül'ün sütyensiz tarzına dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Ebru Şancı, Neslihan Atagül'ün sütyensiz tarzına bakın ne yorum yaptı!

Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş halleri sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül katıldığı geceye damga vurdu.

Sütyensiz seçimi ve dekolteleriyle adından söz ettiren oyuncu "Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz" diyerek gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Dansıyla da dikkat çeken Atagül'ün tarzını gören yorumcu Ebru Şancı kendini tutamadı. Şancı yer aldığı programda "Dervişin karısına bak" diyerek Kadir Doğulu'nun tarikat üyesi olduğu iddialarına göndermede bulundu.

Neslihan Atagül'ün iç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu! Neslihan Atagül'ün iç çamaşırsız tarzı ve dansı olay oldu!

Ebru Şancı Neslihan Atagül'ün davete tek katılması ve iç çamaşırsız tarzına "Çok güzel. Bu kanal Neslihan'a çok yakışmış böyle kalsın. O kız kabuğundan çıktı, kabuğunu kırdı. Bunu yapan kocaların hepsine müstahak " dedi.

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Neslihan Atagül Ebru Şancı Manken

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