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Ebru Şancı'nın bebek şaşkınlığı! Kordon sanmış…

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuş ve Şancı bu evlilikten ikiz bebek sahibi olmuştu. Şancı, geçtiğimiz gün üçüncü kez hamile olduğunu açıklamış hatta bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğunu söylemişti.

Ebru Şancı'nın bebek şaşkınlığı! Kordon sanmış…

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan eski model Ebru Şancı, bebeğinin cinsiyetini ve adını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ebru Şancı, hastaneye kontrole gittiğinde kendisini çok şaşırtan bir gelişme yaşadı. 4 aylık hamile Ebru Şancı bebeğinin cinsiyetini geçen hafta açıklamış; “Yine kızım olacak, ismini İlay koyacağız” demişti. Ebru Şancı dün mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.

ebrusanci-instagram

Ebru Şancı bu haberi sosyal medya hesabından da; ” Bugüne kadar kordon sandığımız aslında kordon değilmiş. Hayırlısı olsun sağlıkla gelsin inşallah” notuyla takipçileriyle paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
ebru şancı, Alpaslan Öztürk,

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