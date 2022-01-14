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Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk 500 bin Euro'yu gözden çıkardı

14.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı Belçika'da yatırım yapmaya karar verdi. İddialara göre ünlü çift 500 bin Euro'yu gözden çıkardı. Son dönemde paylaşımlarıyla öne çıkan Şancı evinin alt katını ise gelinlikçi yapma niyetinde.

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk 500 bin Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve model Ebru Şancı 2015 yılında evlenmişti. Üç çocukları bulunan çift Belçika'da hem yatırım hem de aileye yakın olmak amaçlı ev bakıyor. Alpaslan Öztürk, Belçika’da ailesine yakın bir yerde 3 katlı ev almak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz hafta tanıdık bir emlakçıyla anlaşan çiftin planları için harekete geçti. Ebru Şancı alacakları evin alt katını gelinlikçi yapıp üst katını da çocuklar büyüyene kadar kiraya vermeyi planlıyor. Posta'nın haberine göre; Alpaslan Öztürk ve eşi bu yatırım için 500 bin Euro’yu gözden çıkardı.


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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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