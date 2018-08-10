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Ebru Yaşar'a eşinden doğum günü sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 02:16 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'a eşi Necat Gülseven sürpriz bir doğum günü partisi yaptı.

Ebru Yaşar'a eşinden doğum günü sürprizi

Ebru Yaşar yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme Les Ottomans Otel'de kutladı. İş insanı eşi Necat Gülseven'in organize ettiği sürpriz doğum günü partisi için otelin iskele kısmı kapatıldı. Çiftin yakın dostlarının katıldığı doğum gününde tüm masalar sanatçının sevdiği mum ve çiçekler ile komple süslendi.

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Boğaza karşı yapılan doğum gününde özel olarak hazırlanan eşi, kendisi ve çocuklarının resimlerinin olduğu 4 katlı pastayı kesen Yaşar, dilek tuttuktan sonra eşi Necat Gülseven'e sarılarak teşekkür etti. Yaşar eşinin doğum günü hediyesini açıklamazken "Onun varlığı en büyük hediyem" dedi. Yemek sonrası çift Şamdan - The Bar'a geçerek eğlenceye devam ettiler.

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Necat Gülseven ebru yaşar doğum günü

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