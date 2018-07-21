MAGAZİN

Ebru Yaşar'dan Hülya Avşar'a destek

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 01:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz haftalarda kendisini takip eden bir hayranı nedeniyle zor dakikalar geçiren Hülya Avşar'a destek oldu.

Ebru Yaşar'dan Hülya Avşar'a destek

Ebru Yaşar, “Sanatçılar ile hayranları arasındaki ilişki başka bir şeye benzemez. Sizi severler, beğenirler, var ederler. Bizler bunu biliriz. Zaten hayranına saygı göstermeyen bir sanatçı, sanatçı olarak varlığını devam ettiremez. Ancak öyle şeyler oluyor ki, kimi zaman bu ilişki hayranlık boyutunu aşıp tacize varabiliyor” diyerek örnekler verdi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız giren Hülya Avşar’ın Balıkesir’de yürüyüş yaparken hayranları tarafından takip edildiğini belirterek, "Hülya Avşar, hayranlarının kendisini takip ettiğinden habersiz sahilde yürüyüşe çıkmış. Dalgın dalgın sahilde yürürken, İstanbul’dan gelen hayranları bir anda arkadan yaklaşarak ünlü sanatçıya sarılmış. Doğal olarak çok korkmuş. Bir anda çığlıklar atarak ellerinden kurtulmuş. Tabii ortalık karışmış. Mesele anlaşılmış ama Hülya Avşar uzun süre kendisine gelememiş. Daha sonra emniyete başvurmuş. Avşar’a geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.


PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Inna Bodrum'u salladı!Inna Bodrum'u salladı!
Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebru yaşar Hülya Avşar

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan annesiyle tatilde

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan annesiyle tatilde

Linet'ten derin dekolte!

Linet'ten derin dekolte!

Inna Bodrum'u salladı!

Inna Bodrum'u salladı!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Ünlü isimleri buluşturan Deliler filminden ilk fragman yayınlandı

Ünlü isimleri buluşturan Deliler filminden ilk fragman yayınlandı

Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!

Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.