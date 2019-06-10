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Ebru Yaşar'dan İzlanda'ya tepki

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Öncek gün Milli Takımın İzlanda maçı öncesi Havalimanında karşı karşıya kaldığı skandalla ilgili sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan sanatçı Ebru Yaşar tepkisini dile getirdi.

Yapılan hadsizliğin insanlık dışı bir mobing olduğunu dile getiren Yaşar, "Milli Takımımızın yanındayız ve millilerimizi destekliyoruz. Yaşananları ve yaşatılanları kınıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda tepki

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