Ebru Yaşar'dan İzlanda'ya tepki

Yap\u0131lan hadsizli\u011fin insanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 bir mobing oldu\u011funu dile getiren Ya\u015far, "Milli Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nday\u0131z ve millilerimizi destekliyoruz. Ya\u015fananlar\u0131 ve ya\u015fat\u0131lanlar\u0131 k\u0131n\u0131yoruz." dedi.T\u00fcrkiye'nin ikinci b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc! Korkutan uyar\u0131 geldiMuhte\u015fem d\u00f6rtl\u00fc! \u0130lk kez b\u00f6yle poz verdilerD\u00fc\u011f\u00fcne damga vuran ilgin\u00e7 dans!
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