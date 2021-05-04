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Ebru Yaşar: Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı

04.05.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Yaşar, yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında, "Değiştiğim için mutluyum" dedi.

Ebru Yaşar: Değişmeseydim yüzüme bakılmazdı

İş insanı Necat Gülseven ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Yaşar, Snob Magazin Dergisi'nin Mayıs & Haziran sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan şarkıcı, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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TATLISES İLE BARIŞMA SÜRECİ

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile yıllar süren küslüğünün sona ermesine değinen Yaşar, "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu" şeklinde konuştu.

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43 yaşındaki şarkıcı, "Daha sonra İbrahim Bey talihsiz bir olay yaşadı. Aradan geçen uzun yılların ardından İbrahim Bey, beni 'İbo Show'a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil. Kırgınlıkları unutmak lazım" dedi.

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"BİR YILDIR PARA KAZANAMIYORUM"

Sanatçıların pandemi sürecinden çok etkilendiğini vurgulayan Ebru Yaşar, "Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum" açıklamasını yaptı.
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"MEMLEKETE FAYDALI İŞLER YAPMAK İSTERİZ"

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine okul yaptıran şarkıcı, "Okul yaptırmak, eşimin ve benim hayattaki ideallerimizden bir tanesiydi. Allah başka imkanlar verirse seve seve memlekete faydalı şeyler yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

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Ebru Yaşar
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