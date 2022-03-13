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Ece Erken "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır" yorumu yüzünden harekete geçti ama...

13.03.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken sosyal medyada yapılan yorumlarla mücadele etmeye çalışıyor. Erken "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır" yorumu için mahkemeye koştu.

Ece Erken "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır" yorumu yüzünden harekete geçti ama...

Ece Erken yas sürecinde gelen yorumlar için sessiz kalmıyor. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya konuşma yasağı aldıran Ece Erken, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız oldu.

Ünlü sunucu, bir kullanıcının "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır" şeklinde hakaret içerikli bir yazı yazdığını belirtip suç duyurusunda bulundu. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Erken ile eşinin, onur ve saygınlığını rencide edecek bir paylaşım bulunmadığı belirlendi ve takipsizlik kararı verildi.

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Ece Erken
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