MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararı

Ece Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan, geçen günlerde de ilişkisine nokta koyan Ece Erken deliye döndü. Benan Hanıma sahte hesaptan mesaj attığı iddia edilen Erken, iddialara sert çıktı ve soluğu mahkemede aldı.

Ece Erken'den Benan Mahmutyazcıoğlu'na uzaklaştırma kararı

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de, “Gerekli evrakları mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak” diyerek konuyla ilgili açıklamada bulunmayacağını söyleyen Erken hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BENAN MAHMUTYAZICIOĞLU’NA MESAJ MI ATTI?

‘Zamasalak' isimli sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu’na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi. Benan Mahmutyazıcıoğlu ise mesajları ifşa ederek, “Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah’a yakın” ifadelerini kullandı.

ece-erken-sosyal-medya

Bu hesap üzerinden ayrıca Ece Erken’e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken’in açtığı iddia edildi. Ece Erken ise konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü sunucu, “Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen…) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır.” dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Konuyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Ece Erken, olay henüz tazeliğini korurken Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı:


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı
Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ece erken, Benan Mahmutyazcıoğlu,

En Çok Okunan Haberler

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı

Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı

Başvuran herkese 1000 TL

Başvuran herkese 1000 TL

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salih Bademci'den kızıyla ilk poz

Salih Bademci'den kızıyla ilk poz

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in yeni imajı olay oldu

Zeynep Demirel'in yeni imajı olay oldu

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı

Değişmeyen tek yeri gözleri! Tanıdınız mı?

Çağlar Çorumlu’dan özlem dolu paylaşım

Çağlar Çorumlu’dan özlem dolu paylaşım

Eski eş Burhan Akdağ'dan şok iddia! Müge Anlı evli bir adamdan hamile mi? Açıklama geldi

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.