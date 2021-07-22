Ece Erken'den eski dostu Alişan'a zeytin dalı

Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın 6 yıl sonra Demet Akalın ile barışmasının ardından, ünlü şarkıcı ile küsmüştü. Yaklaşık 2 yıldır görüşmeyen eski dostlardan Erken, Alişan'a zeytin dalı uzattı.

"ARTIK BERABER OLMA VAKTİ"

Erken, kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." sözleriyle seslendi.

