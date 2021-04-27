MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası

Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası

27.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken, kendisine sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası

Ece Erken, Reynmen'in sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini, bunun kişilik haklarına saldırı nitelikte olduğunu belirterek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılıyla başvurdu.

KAMUOYUNDA RENCİDE ETTİ

Ece Erken'in avukatı Mete Menekşe aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Ece Erken'in işini yapması sonucu Davalı Yusuf Aktaş tarafından çirkin ithamlara ve hakaretlere maruz kalmıştır. Davalının, müvekkilimi kast ederek sarf ettiği bu hakaretamiz sözler karşısında Yusuf Aktaş'ın sosyal medyaki takipçi sayısı da göz önünde bulundurulursa müvekkilim Ece Erken'in kamuoyunda ne denli rencide edildiği daha iyi anlaşılacaktır. Müvekkilim bu olay neticesinde derin bir üzüntü duymaktadır" dedi. Hakaretlerin kabul edilemez olduğu ifade edilen dilekçede 5 bin liralık manevi tazminat davası açmanın zorunlu olduğu kaydedildi.

Reynmen'den Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davasıReynmen'den Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası

NE OLMUŞTU?

Reynmen 2020 yılının Ramazan ayında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ece Erken ve Bircan Bali sunuculuğunu yaptıkları bir televizyon programında Reynmen’in ezan paylaşımı hakkında yorumlarda yaptı. Konuyla alakalı olarak Reynmen de sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamaya çalışmalarınız" cümlesiyle başlayan yazılı bir paylaşımda bulundu. Reynmen'in bu sözlerinin ardından Ece Erken de dava açacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı? Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı?
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

ABD'de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

ABD'de yaşayan Türk genci annesini ve kız kardeşini öldürdü

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay öncesinden bildi

Thodex'in dolandırıcı olabileceğini 4 ay öncesinden bildi

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.