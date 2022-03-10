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  4. Ece Erken dua sırasında hocaya bakın ne sormuş! Seren Serengil açıkladı

Ece Erken dua sırasında hocaya bakın ne sormuş! Seren Serengil açıkladı

10.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken eşinin yakınları tarafından miras konusunda baskı gördüğünü iddia etti. Seren Serengil de bu konuda açıklama yaparak Ece Erken'in yalnız olmadığını söyledi. Serengil Ece Erken'in 40 duasında dikkat çeken bir detayı da canlı yayında anlattı.

Ece Erken dua sırasında hocaya bakın ne sormuş! Seren Serengil açıkladı

Ece Erken, kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan son mesajlarını paylaşarak mal varlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40 gün mevlidinin okunmasının ardından Seren Serengil bu konuya dair de açıklamalar patı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyleyen Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.

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Serengil Ece Erken'in mallarına tedbir koymaya kalkıldığını da açıkladı.

Seren Serengil Ece Erken'in çok iyi olmadığını da ifade ederek "Dün kırkı okundu hocaya diyor ki nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim" dedi.

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Ece Erken Seren Serengil
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