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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

27.01.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da gece saatlerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman zamanında yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında detaylar...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğradı ve son nefesini verdi. Bunun ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babasıydı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı ve kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 el ateş açıldığı aktarıldı. Olay yerinde ilk müdalesi yapıldı ancak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile evliyken Ece Erken ile ilişkisi başlamıştı. Eşinden boşanıp Erken ile 2021'de sessiz sedasız evlenmişti.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

1980 Rize doğumlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu 41 yaşındaydı. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş JK'nin resmi Twitter hesabından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."


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