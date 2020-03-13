Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan olay yaratacak açıklamalar!

Ece Erken’in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beyaz TV’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamadan satır başları;

"BİR HATA VARSA SUÇLU BENİM"

"Pişman değilim, bu ilişkinin arkasındayım. Arabalar benim, çocukça bir öfkeyle arabalara zarar vermiş şikayetçi değilim. Bir hata varsa suçlu benim, ortada çocuklar var artık bu ilişkiyi konuşanlar karşısında beni bulur. İnsan gönlüne hakim olamıyor. Ben yakalanmadım, bu ilişkiyi zaten muhattaplarına bildirdim."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda sunucu Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile gündem olmuştu. Eleştirilerin odağı olan Ece Erken sunduğu Söylemezsem Olmaz programında bu aşkı doğrulamıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açmıştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu son paylaşımıyla olay oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı video herkesi şoke etti. Benan Mahmutyazıcıoğlu paylaşımda şunları yazdı:

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."