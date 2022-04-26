Ece Erken reddi miras yapınca gerçek ortaya çıktı! Eski eşle ilgili yeni iddia... "Tufaya düştü"

Söylemezsem Olmaz sunucuları Ece Erken'in tufaya düştüğünü iddia etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası ile ilgili yaşananlardan bıkan Ece Erken reddi miras yapınca Seren Serengil ünlü avukatın öldürüldüğü gün Erken'in evine giderek cenaze evinde "Sakın reddi miras yapma" dediğini açıkladı.

Seren Serengil açıklamasında "Ece eşi öldüğü gün alyansı istedi. Şafak'ın abisi kolundaki saati aldı. 3 milyon liralık saatmiş o saat gitti. Sonra o gün telefon konuşmasına şahit oldum birileri Ece'ye borcu var sen hemen reddi miras yap, diyorlar. Ece'yi kenara çektim bu insanlar para peşine düşecekler diye uyardım. Ece bu mirastan faydalanmasın diye bir sürü şey yapıldı. Biri kapıyı alıyor, biri evi kiraya veriyor. Bunlarla uğraşmak istemedi Ece. Kendi kazandıkları olduğunu söyledi" dedi.

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Bircan Bali ise "Şafak abinin öldüğü günden 3. gün sonra, abisi öz abisi izinsiz bir şekilde tekneyi götürüyor. Bu konuda bir ihbar olacak. Marinada izinsiz duruyor. Benan Hanım'ın avukatı da sürekli Ece'nin avukatını arayıp biz kiralama yapıyoruz biz Ece'ye payını verelim. Ece payı da istemiyor" iddiasında bulundu.

Bircan Bali konuşmasının devamında 22 milyon TL’lik bir çekin aslında olmadığını da iddia ederek "Meğer reddi mirastan sonra ortaya çıktı öyle bir çek yok ben de Ece de tufaya düştü" dedi.



