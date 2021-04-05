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Ece Erken ve Bircan Bali'ye Barbaros Şansal'a hakaretten para cezası

05.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken ve Bircan Bali, 2019 yılında programda sarf ettikleri sözlerle Barbaros Şansal'a hakaret ettikleri gerekçesiyle bin 300'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bircan Bali hakkında verilen adli para cezasını erteledi.

Ece Erken ve Bircan Bali'ye Barbaros Şansal'a hakaretten para cezası

Ece Erken ve Bircan Bali hakkında karar çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Ece Erken ve Bircan Bali'nin programdaki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu belirtildi. Sanıkların basın yoluyla alenen hakaret suçu işledikleri öne sürülen mütalaada, Ece Erken ve Bircan Bali'nin 3 ay 15'er günden 2 yıl 4'er aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.

BİRCAN BALİ HAKKINDAKİ CEZA ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ece Erken ile Bircan Bali’nin "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı bin 300 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Bircan Bali hakkında daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanık Bali'nin 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasını da kararlaştırdı. (DHA)

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Bircan Bali Ece Erken
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