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Ece Erken: 'Yemekteyiz yarışmacısı bana küfretti'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz'un kendisine ağır küfürler ettiğini ifade ederek dava açacağını açıkladı.

Beyaz TV'de yayınlanan sabah magazin programı Söylemezsem Olmaz'da Ece Erken'in sözleri güne damga vurdu.

"ACUN'A SESLENİYORUM"
Ece Erken, Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz'un kendisine ağır küfürler ettiğini ifade ederek, "Daha önce programlardan çıkan ünlüleri konuşmuştuk. Taner Tolga Tarlacı da bunlardan biriydi. Bir video paylaşmış ve bize sallamış, sallamış, sallamış... Altına da bir yorum yazılmış ki ne yorum. Burada değil, kamera arkasında bile söyleyemeyeceğim cinsten. O kadar edepsiz ve terbiyesiz. Avukatım ortaya çıkardı. Şu anda Yemekteyiz'de yarışan Yasin Obuz isimli kişi. Bana küfreden kişi... Yemekteyiz ekibine sesleniyorum. Yarışmacıların herhangi bir hesabına bakmıyor musunuz bu programa katılırken... Bu insanları nasıl izleyicilere sunuyorsunuz. Acun sana da sesleniyorum." dedi.

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ece erken yemekteyiz yasin obuz

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