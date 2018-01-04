MAGAZİN

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 17:29 | Son Güncelleme 11 saat önce

Maltepe'de 2 çocuğu babaları tarafından öldürülen acılı annenin sözlerini dinledikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Ece Erken, ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş ve sözleriyle tüm Türkiye'yi acıya boğmuştu.

PROGRAM YORUMCULARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında da duygusal anlara neden oldu. Çocuklarını kaybeden acılı annenin sözleri, program yorumcularını da gözyaşlarına boğdu.

ECE ERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ

Kendisi de anne olan Ece Erken, daha fazla dayanamayarak gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

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Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahım yarabbim bu nasıl bir caniliktir
peki bu cinayetler neden bu kadar arttı acaba hiç düşünen oldumu,herşey bu hayat pahalılığı ve ilerideki gelecek belirsizliği.
o anne artık yaşayan bir ölü. Allah yardımcısı olsun
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