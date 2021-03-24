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Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ece Gürsel'in sağlık durumu nasıl?

24.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Ece Gürsel hakkında pek çok kişi Ece Gürsel kaç yaşında? Ece Gürsel kimdir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ece Gürsel'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel koronavirüse yaklanmasının ardından gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Futbolcu Tayfun Gürsel'in kızı olan Ece Gürsel'in sağlık durumu da merak ediliyor. 38 yaşındaki ünlü manken hakkında vatandaşlar arama motorları üzerinden Ece Gürsel kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel'in sağlık durumu...

ECE GÜRSEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel koronavirüse yakalanmasının ardından sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum

Arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor... Çok kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçer inşallah"

Bu sözlerin ardından Gürsel'in koronavirüsü ağır geçirdiği düşünülüyor.

ECE GÜRSEL KİMDİR?

Ece Gürsel 1982 yılında Antalya’da dünyaya gelmiştir. Barbaros İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nun ardından Antalya Koleji’nde eğitim alan Gürsel, 2002 senesinde ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1999 senesinde mankenliğe adım atan Gürsel, 1999 senesinde Miss Model of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

Ece Gürsel, 2000 yılında katıldığı Star TV Güzellik Yarışması’nda ikincilik elde etti. 2001 senesinde Şebnem Schaefer’ın birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında da ikincilik kazandı. Best Model of Turkey yarışmasında 2003 yılında ikinci seçilen Gürsel, Best Model International 2003’te Türkiye’yi temsil etti. Malezya’da yapılan yarışmada dördüncü olan ünlü manken aynı zamanda en iyi vücutlu manken seçildi. Gürsel aynı zamanda eski milli futbolcu olan Tayfun Gürsel’in kızıdır.

2005 yılında Ece Gürsel, Hıncal Uluç ile beraber Haftalık dergisinin Sevgililer Günü sayısına kapak oldu. Uzun yıllar mankenlik kariyerine devam eden ünlü isim daha sonra şarkıcılığa adım attı. 2011 yılında Yarı Farkında isimli albümünü piyasaya sürdü. Albümdeki çok sayıda şarkının sözü ve müziği kendisine aitti. Gürsel Sadece ve Aptal Olma adlı albümleri de bulunuyor. Gürsel son olarak Vur Kalbimden isimli yeni single parçasını dinleyenleri ile buluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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