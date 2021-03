Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ece Gürsel'in sağlık durumu nasıl?

Bu sözlerin ardından Gürsel'in koronavirüsü ağır geçirdiği düşünülüyor.

ECE GÜRSEL KİMDİR?

Ece Gürsel 1982 yılında Antalya’da dünyaya gelmiştir. Barbaros İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nun ardından Antalya Koleji’nde eğitim alan Gürsel, 2002 senesinde ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1999 senesinde mankenliğe adım atan Gürsel, 1999 senesinde Miss Model of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

Ece Gürsel, 2000 yılında katıldığı Star TV Güzellik Yarışması’nda ikincilik elde etti. 2001 senesinde Şebnem Schaefer’ın birinci olduğu Ford Models Super Model of The World yarışmasında da ikincilik kazandı. Best Model of Turkey yarışmasında 2003 yılında ikinci seçilen Gürsel, Best Model International 2003’te Türkiye’yi temsil etti. Malezya’da yapılan yarışmada dördüncü olan ünlü manken aynı zamanda en iyi vücutlu manken seçildi. Gürsel aynı zamanda eski milli futbolcu olan Tayfun Gürsel’in kızıdır.

2005 yılında Ece Gürsel, Hıncal Uluç ile beraber Haftalık dergisinin Sevgililer Günü sayısına kapak oldu. Uzun yıllar mankenlik kariyerine devam eden ünlü isim daha sonra şarkıcılığa adım attı. 2011 yılında Yarı Farkında isimli albümünü piyasaya sürdü. Albümdeki çok sayıda şarkının sözü ve müziği kendisine aitti. Gürsel Sadece ve Aptal Olma adlı albümleri de bulunuyor. Gürsel son olarak Vur Kalbimden isimli yeni single parçasını dinleyenleri ile buluşturdu.