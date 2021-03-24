Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ece Gürsel'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel koronavirüse yaklanmasının ardından gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Futbolcu Tayfun Gürsel'in kızı olan Ece Gürsel'in sağlık durumu da merak ediliyor. 38 yaşındaki ünlü manken hakkında vatandaşlar arama motorları üzerinden Ece Gürsel kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel'in sağlık durumu...

ECE GÜRSEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel koronavirüse yakalanmasının ardından sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum

Arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor... Çok kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçer inşallah"