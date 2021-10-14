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Ece Ronay’ın Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmesi sonrası Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

14.10.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ı mesaj yoluyla taciz etmesi hakkında konuştu.

Ece Ronay’ın Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmesi sonrası Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

'Karpuz' isimli şarkısı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti. Ece Ronay, ayrıca ünlü şovmenin kendisine gönderdiği, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum." şeklindeki mesajını da yayınlamıştı. Erbil, hakkında ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.

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"AÇIKLAMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. Snob Magazin'in haberine göre Nergis Kumbasar, "Mehmet Ali kamuoyundan özür diledi. Bundan sonra sosyal medyadan yürümeyeceğini söyledi. Son açıklaması beni de mutlu etti. Konu kapandı bence" dedi.

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Kızı Yasmin Erbil hakkında da konuşan Kumbasar, "Yasmin'in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zaten Londra'da eğitim aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar
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