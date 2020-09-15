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Ece Seçkin'e nişanlısı Çağrı Terlemez'den sürpriz hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Pilot Çağrı Terlemez, popçu nişanlısı Ece Seçkin'e 29. yaş günü hediyesi olarak pembe bir oyun koltuğu yaptırdı. Koltuğun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Seçkin, "Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim. Hayatımdaki en güzel ikinci hediyem" şeklinde konuştu.

Ece Seçkin'e nişanlısı Çağrı Terlemez'den sürpriz hediye

2018 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nişanlanan şarkıcı Ece Seçkin, 29 yaşına bastı.

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Gün içinde çok fazla oyun oynadığını dile getiren Seçkin, doğum gününde sevgilisinden sürpriz bir hediye aldı.

"ARTIK 24 SAAT KALKMADAN OYUN OYNAYABİLİRİM"

Ece Seçkin'e sevgilisi ve arkadaşları pembe oyun koltuğu yaptırdı.

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Koltuğun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, "Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim. Hayatımdaki en güzel ikinci hediyem" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Seçkin, sevenlerinden gelen kutlama mesajlarına ise şu sözlerle teşekkür etti:

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Mesajlarınıza, mektuplarınıza, güzel dileklerinize çok teşekkür ederim. Sevgi harika ve bizi iyileştirecek tek duygu. Hepimiz için sağlık ve sonrasında tekrar bir arada şarkılar söyleyeceğimiz günleri diledim. Sizleri çok seviyorum.

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