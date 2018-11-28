MAGAZİN

Ece Seçkin hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin hastaneye kaldırıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, popçu Ece Seçkin’in hastaneye kaldırıldığını ve canlı yayına katılamadığını duyurdu.

Ece Seçkin hastaneye kaldırıldı

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, ünlü popçu Ece Seçkin’in gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Seçkin’le ilgili kendi internet sitesinde bir yazı yazan Akay, “Ece Seçkin gıda zehirlenmesi geçirdi. Bugün bir canlı yayına katılacaktı ama gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve canlı yayın ertelendi. Sevgili arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim ve kendisine acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

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Ece Seçkin şarkıcı Ece Seçkin

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