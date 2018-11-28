Ece Seçkin hastaneye kaldırıldı

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, ünlü popçu Ece Seçkin’in gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Seçkin’le ilgili kendi internet sitesinde bir yazı yazan Akay, “Ece Seçkin gıda zehirlenmesi geçirdi. Bugün bir canlı yayına katılacaktı ama gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve canlı yayın ertelendi. Sevgili arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim ve kendisine acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

