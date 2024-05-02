Ece Seçkin’in albümü Arabistan'da başörtülü pozuyla satışta! Yorumu gündem oldu

Şarkıcı Ece Seçkin son olarak İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak çekilen videosuna tepki göstererek; "Bize 'sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet ağabeyime bakın!" demesiyle gündeme gelmişti.

Paylaşımları ve sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı yeni albüm heyecanı yaşıyor.



Ece Seçkin’in yeni albümü Spektrum Arabistan müzik marketlerinde de satışa çıktı. Ancak Seçkin'in Arabistan'daki albümü başörtülü pozlaydı.

O paylaşımı gören şarkıcı kendini tutamadı ve "Spekturullah" esprisinde bulundu. Seçkin'in şakasına yorumlar da gecikmedi.







