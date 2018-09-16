MAGAZİN

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 05:21 | Son Güncelleme

Pop müziğin sevilen ismi Sevilen Ece Seçkin, sevgilisi Çağrı Terlemez’den geçtiğimiz aylarda Güney Afrika’da aldığı evlenme teklifinden sonra dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımını attı. Sevilen sanatçı Ece Seçkin, Nişan töreni ile ilgili heyecanını ve nişan gününün ayın 15'inde gerçekleşmesini, "Her ayın 15’i benim için her zaman uğurlu olmuştur. Her şey hayal ettiğimden daha da güzel oldu. ” sözleriyle dile getirdi.

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

Ece Seçkin’in evinde gerçekleşen nişanda, 4 yıldır birlikte olan ikili mutluluklarını nikah yüzüğüyle taçlandırdı.

GÜNEY AFRİKA'DAN ÖZEL GÜLLER

Nişan hazırlıkları üç gün boyunca devam eden törende kullanılan tüm güller Güney Afkira’dan özel olarak getirildi.

Nişan töreninde yüzükleri Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek takarken, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

NEDEN AYIN 15'İ?

Sevilen sanatçı Ece Seçkin, Nişan töreni ile ilgili heyecanını ; “ Bugün çok heyecanlıyım. Evlilik yolunda ilk adımı atıyorum şu an da. Kendime ve Çağrı’ya mutluluklar diliyorum. Bütün ailem, sevdiklerim yanımda. Konser yoğunluğumdan dolayı uzun zaman sonra tüm aileyi burada görmek çok güzel. Her ayın 15’i benim için her zaman uğurlu olmuştur. Her şey hayal ettiğimden daha da güzel oldu. ” sözleriyle dile getirdi.

İki tarafın ailesi dışında geceye katılanlar arasında ; Derya Uluğ, Asil Gök, Özden Bora, Haşim Umut Gülbay, Murat Joker, Görkem Öden, İnci Razaki'de vardı. İsteme töreninin ardından Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez yakın dostları ve ailesiyle geceyi eğlenerek geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin nişan Çağrı Terlemez

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