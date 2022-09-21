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Ece Seçkin öğretmenin paylaşımına sosyal medyadan böyle tepki gösterdi! "Öğrencinizi aşağıladığınız bu tweet..."

21.09.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyada bir öğretmenin yaptığı paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu. Öğretmenin paylaşımında küçük bir öğrencisiyle yaşadığı diyaloğa istinaden Ece Seçkin'e de gönderme yaparak söylediği sözleri ünlü şarkıcı, dikkat çeken bir tweet ile cevapladı. Seçkin paylaşımında "Öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır." dedi.

Ece Seçkin öğretmenin paylaşımına sosyal medyadan böyle tepki gösterdi! "Öğrencinizi aşağıladığınız bu tweet..."

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya platformu Twitter'da bir öğretmenin içinde kendisinin adı da geçen tweetine verdiği yanıtla çok konuşuldu. Ünlü isim, öğretmenin öğrencisiyle ilgili paylaşım yapmasına ve bu paylaşımda kendisine de göndermede bulunmasına tepki göstererek dikkat çeken bir tweet attı. İşte detaylar...

"ECE SEÇKİN KADAR BOYU OLANA BAK SEN"

Öğretmen sosyal medyadaki paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadelerini kullandı.

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"BU ALAYCI SÖZLERLE..."

Öğretmenin bu tweet'inin ekran görüntüsünü alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve öğretmene yanıt verdi. Seçkin paylaşımında "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim" şeklinde konuştu.

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Ece Seçkin'in o paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar tarafından pek çok yorum yapıldı.

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Öğretmen Ece Seçkin Twitter
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