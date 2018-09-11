Ece Sükan, 10 yıl sonra Gülperi dizisiyle dönüyor

Show TV’de Cuma günü ekran yolculuğuna başlayacak, yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Gülperi" dizisiyle Ece Sükan 10 yıl aranın ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Sükan dizide bir kız çocuğu sahibi olan, Timuçin Esen'in hayat verdiği Avukat Kadir karakterinin eşi Şeyma'yı canlandırıyor. Dizide Kadir gibi avukat olan Şeyma işi, kocası ve kızından önce gelen hırslı ve mükemmeliyetçi yapısıyla seyircinin dikkatini çekecek.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği bir annenin elinden koparılmak istenen üç çocuğunu yeniden kazanmak için verdiği mücadeleyi konu alan Gülperi Cuma akşamı ilk bölümüyle saat 20.00’de Show TV'de!

