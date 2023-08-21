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  4. Ece Sükan beyaz bikinisiyle taşların üzerine uzandı! Pozları olay oldu

Ece Sükan beyaz bikinisiyle taşların üzerine uzandı! Pozları olay oldu

21.08.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ece Sükan arkadaşlarıyla tatile çıktı. Yıllara meydan okuyan güzelliğini sergileyen pozlar veren Sükan beyaz bikinisiyle taşlara sere serpe uzandı.

Son olarak Netflix platformunda yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı Terzi dizisinde boy gösteren Ece Sükan, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına"Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" açıklaması yapan Sükan şu sıralar arkadaşlarıyla tatilde.

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46 yaşındaki Sükan beyaz bikinisini giyip plaja indi ve taşların üzerine sere serpe uzanarak fiziğini sergiledi.

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Yıllara meydan okuyan fit görünümüyle beğeni toplayan Ece Sükan'a "Bu ne güzellik", "Taş gibisin", "Bu fitlik herkese nasip olmaz" yorumları geldi.

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Ece Sükan Çağatay Ulusoy yaşında

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