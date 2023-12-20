Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle mest etti! Transparan tarzı olay oldu

Son olarak rol aldığı Netflix dizisi Terzi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu ve model Ece Sükan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Sükan, önceki akşam düzenlenen GQ Türkiye 2023 'Men of The Year' ödül gecesindeki tarzıyla da dikkat çekti.

Kırmızı pul detaylı transparan bir elbise giyen Ece Sükan derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla adeta büyüledi.

Geceye dair pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Ece Sükan, 1 Ocak 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır.

Ece Sükan, 1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı.

Çocukluk yıllarında TRT'de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

2000 yılında Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlayan Ece Sükan, birçok dergi ve firmalara moda editörlüğü yapmaya devam ediyor. Ece Sükan, 2004 yılında dizi oyunculuğuna başladı.









